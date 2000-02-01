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Dungeon Knight (Мод Меню)

Dungeon Knight (Мод Меню) 2.8.4

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Версия:
2.8.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
mobirix
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
172
Скриншоты
Описание

Присоединяйтесь к Dungeon Knight: 3D Idle RPG и испытайте одну из самых захватывающих 3D RPG игр, когда-либо созданных! В этой игре вы сможете увеличить свою мощь, комбинируя различные классы и оружие, чтобы справляться с волнами врагов. Dungeon Knight, как игра-кликер, предлагает простую, но увлекательную механику: направляйте своего героя, чтобы наносить урон и устранять несколько врагов, собирая монеты, новое снаряжение и оружие для повышения уровня.


Игра состоит из восьми глав, каждая из которых разделена на 20 уровней. На протяжении прохождения вы будете охотиться на мелких врагов и собирать ценные награды. В любой момент можно вызвать Босса и сразиться с ним, чтобы завершить уровень. Если ваш герой достаточно силен, вы сможете легко пройти этот этап. В игре также предусмотрен режим PVP, где вы можете соревноваться с другими игроками на арене и в режиме пропуска. Это единственный соревновательный элемент игры, добавляющий больше азарта к вашему приключению.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Множитель скорости атаки

Золотой множитель

Примечание: включите  мод   перед входом в бой.

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 Теги темы: Мод меню

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