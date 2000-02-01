Описание

Присоединяйтесь к Dungeon Knight: 3D Idle RPG и испытайте одну из самых захватывающих 3D RPG игр, когда-либо созданных! В этой игре вы сможете увеличить свою мощь, комбинируя различные классы и оружие, чтобы справляться с волнами врагов. Dungeon Knight, как игра-кликер, предлагает простую, но увлекательную механику: направляйте своего героя, чтобы наносить урон и устранять несколько врагов, собирая монеты, новое снаряжение и оружие для повышения уровня.





Игра состоит из восьми глав, каждая из которых разделена на 20 уровней. На протяжении прохождения вы будете охотиться на мелких врагов и собирать ценные награды. В любой момент можно вызвать Босса и сразиться с ним, чтобы завершить уровень. Если ваш герой достаточно силен, вы сможете легко пройти этот этап. В игре также предусмотрен режим PVP, где вы можете соревноваться с другими игроками на арене и в режиме пропуска. Это единственный соревновательный элемент игры, добавляющий больше азарта к вашему приключению.