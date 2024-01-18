Mini Legend - Mini 4WD Simulation Racing Game (Мод, Всегда победа) 3.7.0
Mini Legend - Mini 4WD Simulation Racing Game (Мод, Всегда победа) - Увлекательная игра с небольшими гоночными автомобилями и закрученными треками для гонок. Побеждайте в небольших турнирах, разблокируйте призовые, чтобы настраивать и улучшать характеристики машин, а также открывайте новые возможности и вызовы для выдающихся противников, чтобы они могли продвинуться в своей карьере.
Проходите режим истории, здесь вы сможете пройти более 250+ уникальных уровней, участвовать в сложных сражениях с боссами, а так же разблокировать аватары для использования в других режимах.
Информация о модах
1. Меню MOD
2. Мгновенная победа // Пауза и возобновление, чтобы выиграть
3. Неограниченная энергия автомобиля
4. Всегда идеальный старт
5. Всегда выигрывать
Примечание: все моды работают в многопользовательских режимах, но они могут привести к приостановке вашей учетной записи
Скачать Mini Legend - Mini 4WD Simulation Racing Game (Мод, Всегда победа) 3.7.0 взлом
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