Mini Legend - Mini 4WD Simulation Racing Game (Мод, Всегда победа) - Увлекательная игра с небольшими гоночными автомобилями и закрученными треками для гонок. Побеждайте в небольших турнирах, разблокируйте призовые, чтобы настраивать и улучшать характеристики машин, а также открывайте новые возможности и вызовы для выдающихся противников, чтобы они могли продвинуться в своей карьере.





Проходите режим истории, здесь вы сможете пройти более 250+ уникальных уровней, участвовать в сложных сражениях с боссами, а так же разблокировать аватары для использования в других режимах.