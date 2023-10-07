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Эволюция Драконов- Динозавры (Мод, Бустеры)

Эволюция Драконов- Динозавры 3.6.6

4
4
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Версия:
3.6.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Octopus Games LLC
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 654
Скриншоты
Описание

Dragons Evolution - Merge Dinos - это увлекательная игра, которая сочетает в себе элементы развлечения с драконами и загадочными монстрами. В этой игре игроки будут исследовать уникальные миры, находить разнообразных монстров и драконов, а также раскрывать множество тайн, связанных с их происхождением.


Основная цель игры - объединять драконов вместе, чтобы создавать новых и более мощных монстров. Это подразумевает процесс слияния различных существ, чтобы достичь лучших результатов и раскрывать новые виды драконов. Процесс объединения драконов может быть увлекательным и стратегическим, так как игрокам нужно решать, какие драконы объединять, чтобы достичь наилучших результатов.


Игра также предлагает расслабляющее и развлекательное пространство, где игроки могут наслаждаться процессом слияния и собирания монстров. Это отличный способ провести свободное время и развлечься, исследуя разнообразные миры и создавая собственных уникальных драконов.


Информация о модах

Мод Деньги:

  • Множитель дохода х99999
  • Множитель скорости получения дохода x99999
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Скачать Эволюция Драконов- Динозавры (Мод, Бустеры) v3.6.6 MOD APK

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Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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