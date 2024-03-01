android-1.ru / Игры / Стратегии / Stick War 3 (Мод, Много денег)
Stick War 3 (Мод, Много денег)

Stick War 3 (Мод, Много денег) 2024.3.2011

Участвуйте в схватках на поле боя, используя тактику и боевые навыки
185
27
Скачать (440 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Max Games Studios
Версия:
2024.3.2011
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 440 Мб
id приложения:
com.maxgames.stickwar3
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
185
Комментарии:
1
Просмотров:
26 510

Добро пожаловать в Stick War 3 - живой тактический мир, где стратегия сочетается с динамичным экшеном. В этой увлекательной игре вы будете участвовать в схватках на поле боя, где ваша тактика и боевые навыки будут решать исход битвы. Stick War 3 предлагает разнообразные возможности для игроков, включая выбор видов боевых стилей.


Один из доступных режимов боя - единоборство, где вы будете сражаться с противником в одиночку, используя ваше оружие и силу для эффективной атаки и защиты. Этот режим предоставляет возможность для интенсивных одиночных поединков.


Кроме того, Stick War 3 предлагает режим группового боя, где вы можете командовать группой до 10 бойцов и использовать их совместные усилия, чтобы одолеть врагов. Этот режим подразумевает более масштабные сражения и стратегический подход к управлению вашей командой. Независимо от выбранного стиля боя, вашей главной целью будет уничтожить врагов и одержать победу.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • Мод меню
  • Солдат можно вызвать, даже если валюта равна 0.
  • Используйте в бою достаточное количество золотых монет, чтобы оно увеличивалось, а не уменьшалось.
  • Используйте в бою достаточно синих камней, чтобы их количество увеличивалось, а не уменьшалось.
  • Население не увеличится.

МОД 2

  • Разблокированные скины
  • Неограниченное золото
  • Примечание. Количество золота увеличивается при его трате!
 Теги темы: Много денег

Скачать Stick War 3 (Мод, Много денег) 2024.3.2011 взлом

Скачать из Google Play
MOD V2
440 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
440 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Tower Defense Zone 2 (Мод, Много денег)
Tower Defense Zone 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.2
товер дефенс: стратегия игра (Мод меню)
товер дефенс: стратегия игра (Мод меню)
Версия: 1.3
Колония Нова (Мод, Бесплатные награды)
Колония Нова (Мод, Бесплатные награды)
Версия: 1.0.72
Skyforce Unite! (Мод меню)
Skyforce Unite! (Мод меню)
Версия: 2.0.6
Диктатор 2: Эволюция (Мод меню)
Диктатор 2: Эволюция (Мод меню)
Версия: 1.4.11
3 Minute Heroes: Card Defense (Мод, Много денег)
3 Minute Heroes: Card Defense (Мод, Много денег)
Версия: 1.33
Isle Builder：Кликер Выживалка (Мод, Бесплатные покупки)
Isle Builder：Кликер Выживалка (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 0.3.18
Town Rush (Мод, Много денег)
Town Rush (Мод, Много денег)
Версия: 76

Отзывы о Stick War 3 (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
про
про 31 марта 2024 10:55
Исправте Баг С рейтингом хочу серебро повысить а оно возвращается в 1202
+3
Ответить