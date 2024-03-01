Stick War 3 (Мод, Много денег) 2024.3.2011
Участвуйте в схватках на поле боя, используя тактику и боевые навыки
Добро пожаловать в Stick War 3 - живой тактический мир, где стратегия сочетается с динамичным экшеном. В этой увлекательной игре вы будете участвовать в схватках на поле боя, где ваша тактика и боевые навыки будут решать исход битвы. Stick War 3 предлагает разнообразные возможности для игроков, включая выбор видов боевых стилей.
Один из доступных режимов боя - единоборство, где вы будете сражаться с противником в одиночку, используя ваше оружие и силу для эффективной атаки и защиты. Этот режим предоставляет возможность для интенсивных одиночных поединков.
Кроме того, Stick War 3 предлагает режим группового боя, где вы можете командовать группой до 10 бойцов и использовать их совместные усилия, чтобы одолеть врагов. Этот режим подразумевает более масштабные сражения и стратегический подход к управлению вашей командой. Независимо от выбранного стиля боя, вашей главной целью будет уничтожить врагов и одержать победу.
МОД 1
- Мод меню
- Солдат можно вызвать, даже если валюта равна 0.
- Используйте в бою достаточное количество золотых монет, чтобы оно увеличивалось, а не уменьшалось.
- Используйте в бою достаточно синих камней, чтобы их количество увеличивалось, а не уменьшалось.
- Население не увеличится.
МОД 2
- Разблокированные скины
- Неограниченное золото
- Примечание. Количество золота увеличивается при его трате!
Скачать Stick War 3 (Мод, Много денег) 2024.3.2011 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство