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Business Empire: RichMan (Мод, Много денег)

Business Empire: RichMan (Мод, Много денег) 1.12.24

27
17
Скачать (190 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
AAA Fun
Версия:
1.12.24
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.ttterbagames.businesssimulator
Русский язык:
Есть
Лайков:
27
Комментарии:
2
Просмотров:
25 484

Business Empire: RichMan - это захватывающая мобильная игра, в которой игроки могут стать виртуальными магнатами и создать свою бизнес-империю. Игра предоставляет уникальную возможность испытать острые ощущения предпринимательства и управления финансами.


Вашей главной задачей в игре будет развитие и расширение вашего бизнеса. Вы сможете создать различные виды предприятий, вложить деньги в акции на фондовом рынке, приобрести недвижимость и даже стать владельцем крупных компаний. Ваша цель - максимизировать прибыль и стать богатейшим человеком в этом виртуальном мире.


Однако управление империей требует не только финансового ума, но и стратегического мышления. Вы должны принимать важные решения, выбирать, в какие отрасли инвестировать, и следить за конкурентами. В игре также есть элементы управления ресурсами, которые добавляют глубину и сложность геймплею.



Скриншоты

Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Business Empire: RichMan (Мод, Много денег) 1.12.24 взлом

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Скачать Business Empire: RichMan (Мод, Много денег)
190 Мб
Ссылка 2
190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Business Empire: RichMan (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Тим
Тим 10 апреля 2024 21:14
Денис, да ++ Я его на alpha ag качал, сейчас его убрали почему-то
-2
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Денис
Денис 8 апреля 2024 17:06
Здравствуйте, раньше играл с каким-то модом где было много уровней и из-за этого за клик много денег довалось. А сейчас не могу найти
0
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