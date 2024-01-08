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KonoSuba - The Harem Adventures (18+)

KonoSuba - The Harem Adventures (18+) 2.5a

Погрузитесь в озорное приключение с юмором, романтикой и неожиданными союзами в Акселе
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Версия:
2.5a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 597 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Konosuba: The Harem Adventures предлагает озорное приключение для взрослых в красочном городе Аксель, где юмор и соблазн переплетаются на каждом шагу. Вы берёте на себя роль благословленного и одновременно проклятого героя, исследуя непредсказуемые улицы, общаясь с эксцентричными жителями и открывая более 150 тщательно продуманных заданий. Атмосфера наполнена остроумными диалогами и забавными сценами, создающими динамичный игровой процесс.


В центре игры находится создание гарема, где вам предстоит строить сложную сеть отношений с около 200 уникальными персонажами, каждый из которых обладает своей предысторией и взрослыми сюжетами. Стратегический элемент симулятора свиданий требует баланса между обаянием и тактическими решениями: каждая победа над новым союзником представлена мини‑игрой, отражающей его индивидуальную реакцию. Множество сюжетных веток и неожиданных концовок делают каждое прохождение свежим и увлекательным, превращая каждый выбор в шаг к новой истории.


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Скачать KonoSuba - The Harem Adventures (18+) v2.5a MOD APK

Скачать KonoSuba - The Harem Adventures (18+) 597 Мб Ссылка 2 597 Мб

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