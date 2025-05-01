Описание

School Rules Girls — это уникальное интерактивное приключение, где каждый персонаж создаётся с помощью генерации персонажей, за исключением одного заранее заданного образа. Вы сможете экспериментировать с бесчисленными параметрами, чтобы настроить внешность, характер и стиль каждой девушки, превращая каждую встречу в персонализированный опыт. Игра сочетает в себе элементы ролевого взаимодействия и коллекционирования, дополняемые захватывающими деталями и эксцентричными костюмами, которые придают каждой сцене нотку неожиданности и безумия.





Несмотря на то что прохождение занимает около пяти минут, возможности игры практически безграничны — каждая новая сессия приносит свежие сюрпризы и уникальные взаимодействия. Рандомизированные встречи позволяют открыть новые комбинации настроек, исследовать различные сценарии и создавать собственные истории в школе, где правила подстраиваются под вас. School Rules Girls предлагает короткий, но насыщенный опыт, гарантирующий высокую реиграбельность и бесконечную вариативность.