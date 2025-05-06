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Ravager (18+)

Ravager (18+) 5.2.3a

Захватывающий многопользовательский ролевой проект с черным юмором
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Версия:
5.2.3a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
45 976
Скриншоты
Описание

Ravager (18+) - выберите судьбу ребенка в Ravager. Захватывающая история с черным юмором, зрелым художественным стилем и динамичными боями. Из чрева подземной пещеры драгун оживает, бросая настоящий вызов современному обществу.


Исследуйте мир Ravager с разных точек зрения и принимайте «трудные решения», которые остаются за каждым игроком. Геймплей динамичный и интересный, поэтому вы всегда будете в напряжении при каждом неожиданном повороте.


Дайте волю своему внутреннему дракону! Ravager — это многопользовательская игра, которая позволяет игрокам исследовать свои собственные миры с интригующей историей, в которой участвует множество интригующих персонажей.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Ravager (18+) v5.2.3a MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Ravager (18+)


Комментарии (2)
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Привидение с мотором
Привидение с мотором 4 марта 2024 21:13
Erzhigit06, это потому что ты ебaный чуpка. Зачем тебе русский?
-13
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Erzhigit06
Erzhigit06 21 декабря 2023 16:45
Я не понимаю русский язык есть
+5
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