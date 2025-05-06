Описание

Ravager (18+) - выберите судьбу ребенка в Ravager. Захватывающая история с черным юмором, зрелым художественным стилем и динамичными боями. Из чрева подземной пещеры драгун оживает, бросая настоящий вызов современному обществу.





Исследуйте мир Ravager с разных точек зрения и принимайте «трудные решения», которые остаются за каждым игроком. Геймплей динамичный и интересный, поэтому вы всегда будете в напряжении при каждом неожиданном повороте.





Дайте волю своему внутреннему дракону! Ravager — это многопользовательская игра, которая позволяет игрокам исследовать свои собственные миры с интригующей историей, в которой участвует множество интригующих персонажей.