Ravager (18+) 5.2.3a
Захватывающий многопользовательский ролевой проект с черным юмором
Ravager (18+) - выберите судьбу ребенка в Ravager. Захватывающая история с черным юмором, зрелым художественным стилем и динамичными боями. Из чрева подземной пещеры драгун оживает, бросая настоящий вызов современному обществу.
Исследуйте мир Ravager с разных точек зрения и принимайте «трудные решения», которые остаются за каждым игроком. Геймплей динамичный и интересный, поэтому вы всегда будете в напряжении при каждом неожиданном повороте.
Дайте волю своему внутреннему дракону! Ravager — это многопользовательская игра, которая позволяет игрокам исследовать свои собственные миры с интригующей историей, в которой участвует множество интригующих персонажей.
Полная версия
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.