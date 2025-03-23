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Monster Girl Jungle (18+)

Monster Girl Jungle (18+) Demo

Погрузитесь в опасные джунгли, где страсть и выживание переплетаются с тайнами монстров
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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 127 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
190
Скриншоты
Описание

Monster Girl Jungle — это интерактивная игра для взрослых, погружающая вас в опасные джунгли, где каждый шаг требует расчёта и смелости. Вы оказываетесь в незнакомом мире, полном загадок и угроз, и встречаете девушку‑монстр — таинственную Зельру, чей гипноз и извращённые желания становятся одновременно опасностью и соблазном. Взаимодействие с ней открывает новые грани эмоциональной и физической близости, превращая выживание в запутанные отношения, полные напряжения и искушения.


Исследуйте густые леса, собирайте ресурсы и следите за уровнем голода, чтобы избежать смертельных ловушек. По мере продвижения вы будете узнавать историю Зельры — девушки‑ламии с гипнотическим взглядом и длинным хвостом, который обвивает и пленяет её жертв. Игра предлагает страстный непристойный опыт, где каждый выбор влияет на развитие сюжета, раскрывая новые сцены и концовки. Monster Girl Jungle сочетает элементы выживания, эротики и психологической драмы, превращая каждое столкновение с нежитью и искушение Зельрой в незабываемое приключение.


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Скачать Monster Girl Jungle (18+) 127 Мб Ссылка 2 127 Мб
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