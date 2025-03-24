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Life Replay (18+)

Life Replay (18+) Chapter 1 Part 1

Получите второй шанс изменить свою судьбу, распутывая интриги и романтику прошлого
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Версия:
Chapter 1 Part 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
199
Скриншоты
Описание

Life Replay — это захватывающая визуальная новелла, предоставляющая вам второй шанс исправить ошибки прошлого и очистить своё имя. Оказавшись перенесённым на 20 лет назад в годы учёбы в Академии Horizons, главный герой получает уникальную возможность изменить свою судьбу и избежать роковых ошибок, приведших к несправедливому тюремному заключению. Осознавая последствия каждого решения, он должен распутать сложные интриги, раскрыть правду о событиях прошлого и построить новые отношения, которые определят его будущее.


По мере развития сюжета вы столкнётесь с несколькими интригующими девушками, каждая из которых обладает собственной историей, мотивами и влиянием на ход событий. Ваши значимые связи формируют динамические сюжетные ветки и ведут к множеству концовок, отражающих глубину ваших выборов. Эта история сочетает элементы романтики, драмы и тайны, превращая каждое взаимодействие в шанс переписать жизнь героя и стать самым влиятельным студентом Академии.


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Скачать Life Replay (18+) 400 Мб Ссылка 2 400 Мб
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