Описание

Life Replay — это захватывающая визуальная новелла, предоставляющая вам второй шанс исправить ошибки прошлого и очистить своё имя. Оказавшись перенесённым на 20 лет назад в годы учёбы в Академии Horizons, главный герой получает уникальную возможность изменить свою судьбу и избежать роковых ошибок, приведших к несправедливому тюремному заключению. Осознавая последствия каждого решения, он должен распутать сложные интриги, раскрыть правду о событиях прошлого и построить новые отношения, которые определят его будущее.





По мере развития сюжета вы столкнётесь с несколькими интригующими девушками, каждая из которых обладает собственной историей, мотивами и влиянием на ход событий. Ваши значимые связи формируют динамические сюжетные ветки и ведут к множеству концовок, отражающих глубину ваших выборов. Эта история сочетает элементы романтики, драмы и тайны, превращая каждое взаимодействие в шанс переписать жизнь героя и стать самым влиятельным студентом Академии.