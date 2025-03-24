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Temptation (18+)

Temptation (18+) 0.21

Погрузитесь в новую жизнь городской девушки, преодолевающей соблазны и испытания судьбы
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Версия:
0.21
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
172
Скриншоты
Описание

Temptation — это интерактивная визуальная новелла, рассказывающая историю молодой женщины, которая после смерти родителей переезжает из тихой сельской местности к дедушке в большой город. Оказавшись вдали от привычной фермерской жизни, она сталкивается с городской жизнью, полной новых возможностей, соблазнов и неожиданных испытаний. Каждый день открывает для неё разнообразные встречи с людьми, новые переживания и вызовы, которые формируют её характер и помогают понять, кем она хочет стать.


Погрузитесь в эмоциональное путешествие, где каждое решение влияет на отношения с окружающими и на развитие сюжета. Выбирайте свой путь между чувственностью, дружбой и амбициями, сталкиваясь с конфликтом между прошлым и настоящим. Temptation предлагает глубокую сюжетную кампанию, наполненную живыми диалогами, искренними моментами и несколькими концовками, отражающими последствия ваших выборов и раскрывающими тайны городского мира.


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Скачать Temptation (18+) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб
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