Описание

Temptation — это интерактивная визуальная новелла, рассказывающая историю молодой женщины, которая после смерти родителей переезжает из тихой сельской местности к дедушке в большой город. Оказавшись вдали от привычной фермерской жизни, она сталкивается с городской жизнью, полной новых возможностей, соблазнов и неожиданных испытаний. Каждый день открывает для неё разнообразные встречи с людьми, новые переживания и вызовы, которые формируют её характер и помогают понять, кем она хочет стать.





Погрузитесь в эмоциональное путешествие, где каждое решение влияет на отношения с окружающими и на развитие сюжета. Выбирайте свой путь между чувственностью, дружбой и амбициями, сталкиваясь с конфликтом между прошлым и настоящим. Temptation предлагает глубокую сюжетную кампанию, наполненную живыми диалогами, искренними моментами и несколькими концовками, отражающими последствия ваших выборов и раскрывающими тайны городского мира.