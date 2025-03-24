Описание

Gothcuck — это adult visual novel, рассказывающая мрачную историю о молодом студенте, оказавшемся втянутым в психологическую игру со своей загадочной новой однокурсницей. Действие разворачивается в 1997 году в Уэльсе, где застенчивый герой испытывает глубокий кризис идентичности и ощущает давление социальной изоляции. Появление таинственной готической девушки нарушает привычный ход вещей — она бросает вызов его внутренним страхам, демонстрируя силу и доминирование в отношениях, где каждое решение отражает уровень доверия и самооценки.





Игрокам предстоит пройти через серию темных отношений, сталкиваясь с эмоциональным напряжением и выбором между сопротивлением или принятием. Сюжет строится на системе развилок и множественных концовок, отражающих степень развития персонажа и динамику их взаимодействий. Глубокий кризис идентичности и элементы психологической драмы создают насыщенный опыт, где каждое действие влияет на будущее героя. Gothcuck предлагает взрослую, провокационную историю о власти, уязвимости и поиске себя в атмосфере загадочной академии.