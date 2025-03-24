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Gothcuck (18+)

Gothcuck (18+) 0.2

Откройте для себя мрачную историю о страсти, унижении и поиске себя в тёмной академии
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
225
Скриншоты
Описание

Gothcuck — это adult visual novel, рассказывающая мрачную историю о молодом студенте, оказавшемся втянутым в психологическую игру со своей загадочной новой однокурсницей. Действие разворачивается в 1997 году в Уэльсе, где застенчивый герой испытывает глубокий кризис идентичности и ощущает давление социальной изоляции. Появление таинственной готической девушки нарушает привычный ход вещей — она бросает вызов его внутренним страхам, демонстрируя силу и доминирование в отношениях, где каждое решение отражает уровень доверия и самооценки.


Игрокам предстоит пройти через серию темных отношений, сталкиваясь с эмоциональным напряжением и выбором между сопротивлением или принятием. Сюжет строится на системе развилок и множественных концовок, отражающих степень развития персонажа и динамику их взаимодействий. Глубокий кризис идентичности и элементы психологической драмы создают насыщенный опыт, где каждое действие влияет на будущее героя. Gothcuck предлагает взрослую, провокационную историю о власти, уязвимости и поиске себя в атмосфере загадочной академии. 


Информация о модах

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Скачать Gothcuck (18+) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб
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