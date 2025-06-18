Shackles of Ellswyn (18+) 0.5 May Update
Shackles of Ellswyn - это визуальный роман, который предлагает захватывающее погружение в альтернативный мир, полный интриг и экзотических персонажей. В роли студента университета вы обнаруживаете себя в этом захватывающем мире, где правят доминирующие и влиятельные женщины.
В этой уникальной вселенной каждая женщина стремится иметь своего личного "анального питомца", и вам придется принять решение, каким образом вы будете участвовать в этой системе подчинения и контроля. Сложные моральные дилеммы и возможность влиять на ход событий делают этот визуальный роман захватывающим и непредсказуемым опытом.
"Shackles of Ellswyn" сочетает в себе элементы фэнтезийного мира с тематикой FutaDom и целомудрия, предлагая игрокам уникальное погружение в альтернативную реальность, где правила совершенно отличаются от нашего мира. Глубокие персонажи, захватывающий сюжет и возможность принимать собственные решения делают этот визуальный роман незабываемым и привлекательным для любителей жанра.
v0.5 Майское обновление
– Приготовьтесь к новому апдейту «Shackles of Ellswyn»! Обязательно наденьте наушники, ведь Айви Уайлд выдаёт потрясающее выступление ведьмы, которая подробно объясняет, как правильно надевать клетку!
– Мы также отправляемся в иное направление сюжета: если вы последуете за ведьмой после сжатия, она начнёт открывать вам секреты о том, кем бы вы стали, если бы никогда не попали в Эллсвин!
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