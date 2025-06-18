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Shackles of Ellswyn (18+)

Shackles of Ellswyn (18+) 0.5 May Update

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Версия:
0.5 May Update
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:58
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 456 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 740
Скриншоты
Описание

Shackles of Ellswyn - это визуальный роман, который предлагает захватывающее погружение в альтернативный мир, полный интриг и экзотических персонажей. В роли студента университета вы обнаруживаете себя в этом захватывающем мире, где правят доминирующие и влиятельные женщины.


В этой уникальной вселенной каждая женщина стремится иметь своего личного "анального питомца", и вам придется принять решение, каким образом вы будете участвовать в этой системе подчинения и контроля. Сложные моральные дилеммы и возможность влиять на ход событий делают этот визуальный роман захватывающим и непредсказуемым опытом.


"Shackles of Ellswyn" сочетает в себе элементы фэнтезийного мира с тематикой FutaDom и целомудрия, предлагая игрокам уникальное погружение в альтернативную реальность, где правила совершенно отличаются от нашего мира. Глубокие персонажи, захватывающий сюжет и возможность принимать собственные решения делают этот визуальный роман незабываемым и привлекательным для любителей жанра.


Информация о модах

v0.5 Майское обновление
– Приготовьтесь к новому апдейту «Shackles of Ellswyn»! Обязательно наденьте наушники, ведь Айви Уайлд выдаёт потрясающее выступление ведьмы, которая подробно объясняет, как правильно надевать клетку!
– Мы также отправляемся в иное направление сюжета: если вы последуете за ведьмой после сжатия, она начнёт открывать вам секреты о том, кем бы вы стали, если бы никогда не попали в Эллсвин!

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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