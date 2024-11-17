Описание

The Wants of Summer — это игра, которая заставит вас хотеть большего и жаждать большего контента. Идеальное сочетание геймплея и сюжета, которое подстегнет ваши творческие способности.





Это новая игра, которая заставит вас исследовать собственную сексуальность и понять, чего вы хотите от жизни. Вы увидите историю с точки зрения главного героя мужского пола. Это захватывающая интерактивная история, которая позволяет вам исследовать то, что заводит людей, иногда за пределами наших самых смелых фантазий.