Откройте мир Forbidden Passion и погрузитесь в историю взрослого геймера.





Пришло время для чего-то нового, чего-то захватывающего, чего-то необычного. Это новый подход к повествованию, где вы испытаете новое и личное повествование!





История разворачивается в альтернативной реальности и полностью погрузит вас в фэнтезийный мир. По мере прохождения игры вы будете сталкиваться с непростым выбором, который может изменить ход вашей жизни и привести к уникальному результату, которого еще никто не испытывал.