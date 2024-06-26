Forbidden Passion (18+) 0.12.0
Версия:
0.12.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30 283
Откройте мир Forbidden Passion и погрузитесь в историю взрослого геймера.
Пришло время для чего-то нового, чего-то захватывающего, чего-то необычного. Это новый подход к повествованию, где вы испытаете новое и личное повествование!
История разворачивается в альтернативной реальности и полностью погрузит вас в фэнтезийный мир. По мере прохождения игры вы будете сталкиваться с непростым выбором, который может изменить ход вашей жизни и привести к уникальному результату, которого еще никто не испытывал.
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