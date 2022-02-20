Версия:
2.20.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 20:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13 104
Описание
Overlewd (18+) - это стильная ролевая игра с мрачной графикой, предназначенная для взрослой аудитории геймеров. В этой игре вас ждут увлекательные приключения, включая сражения, исследования, поединки с боссами и награды за успешное прохождение. Однако особое внимание уделяется взаимодействию с членами вашей команды.
Каждая девушка в вашем отряде обладает уникальными навыками и характеристиками, которые могут развиваться в процессе игры. Вы сможете проводить время с ними вне боя, укрепляя связь и отдыхая после сражений. Overlewd предлагает качественную графику, множество контента и захватывающие битвы, что несомненно порадует поклонников данного жанра.
Информация о модах
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