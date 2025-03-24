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NTR Waifu Story (18+)

NTR Waifu Story (18+) 0.1

Исследуйте тонкую грань любви, сомнений и принятия в истории одной женщины
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
218
Скриншоты
Описание

NTR Waifu Story — это проникновенная визуальная новелла о жизненном пути Мии, женщины, чья повседневность была поглощена сложными отношениями и чувством потерянности после многих лет разочарований. Когда рутина и давние сомнения в её браке становятся невыносимыми, она неожиданно находит новую искру, способную осветить её израненный мир. Именно в этот момент начинается её поиск надежды, превращая каждый выбор в шаг к пониманию истинной ценности любви и собственного «я».


Повествование раскрывает глубину эмоций и внутреннюю силу главной героини, демонстрируя, что принятие несовершенств — ключ к подлинной близости и самопринятию. По мере развития сюжета вы будете наблюдать за тем, как Мия сталкивается с последствиями своих решений, формируя уникальные сюжетные ветви и разнообразные концовки. NTR Waifu Story предлагает глубокий, эмоциональный опыт, где каждый диалог и сцена помогают раскрыть внутренние конфликты персонажей и осознать, что даже в самых запутанных главах жизни можно найти свет и надежду.


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Скачать NTR Waifu Story (18+) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб
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