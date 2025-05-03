Описание

Kamogawa Island — это масштабная приключенческая игра с элементами симулятора жизни и менеджмента, выполненная в аниме-стиле. Ты оказываешься на тропическом острове, где не только развиваешь инфраструктуру курорта, но и принимаешь участие в жизни местных жителей, влияя на их судьбы и события вокруг.





Участвуй в праздничных мероприятиях, строй отношения с персонажами, прокачивай свой статус и принимай решения, которые меняют ход истории. В игре множество уникальных героев, система прогресса, насыщенные побочные задания и визуально приятная анимация, что делает её интересной для поклонников сюжетных симуляторов с богатой свободой выбора.