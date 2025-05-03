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Kamogawa Island (18+)

Kamogawa Island (18+) 0.1a

Управляй островом, строй отношения и вливайся в жизнь курорта
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Версия:
0.1a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 3.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Kamogawa Island — это масштабная приключенческая игра с элементами симулятора жизни и менеджмента, выполненная в аниме-стиле. Ты оказываешься на тропическом острове, где не только развиваешь инфраструктуру курорта, но и принимаешь участие в жизни местных жителей, влияя на их судьбы и события вокруг.


Участвуй в праздничных мероприятиях, строй отношения с персонажами, прокачивай свой статус и принимай решения, которые меняют ход истории. В игре множество уникальных героев, система прогресса, насыщенные побочные задания и визуально приятная анимация, что делает её интересной для поклонников сюжетных симуляторов с богатой свободой выбора.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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