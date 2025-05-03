Kamogawa Island (18+) 0.1a
Управляй островом, строй отношения и вливайся в жизнь курорта
Kamogawa Island — это масштабная приключенческая игра с элементами симулятора жизни и менеджмента, выполненная в аниме-стиле. Ты оказываешься на тропическом острове, где не только развиваешь инфраструктуру курорта, но и принимаешь участие в жизни местных жителей, влияя на их судьбы и события вокруг.
Участвуй в праздничных мероприятиях, строй отношения с персонажами, прокачивай свой статус и принимай решения, которые меняют ход истории. В игре множество уникальных героев, система прогресса, насыщенные побочные задания и визуально приятная анимация, что делает её интересной для поклонников сюжетных симуляторов с богатой свободой выбора.
Полная версия
Скачать Kamogawa Island (18+) v0.1a MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.