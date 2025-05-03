Rape King (18+) 0.1.2
Карточные сражения, риск и сила — победи, чтобы выжить и стать сильнее
R-King — это коллекционная карточная игра с элементами приключения и стратегии, где игроку предстоит выстраивать тактику, использовать сильнейшие комбинации и отражать волны атак противников. В роли главного героя ты сражаешься не только за выживание, но и за рост силы, опыта и влияния в мире, где каждый бой делает тебя сильнее.
В твоём распоряжении — сотни уникальных карт, персонажи с разными навыками и огромный простор для экспериментов. Пошаговая механика боёв требует продуманных решений, а привлекательное визуальное оформление и разнообразие режимов делают каждую сессию увлекательной. Эта игра подойдёт поклонникам тактических CCG и тем, кто ищет глубокую механику с элементами прогрессии.
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