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Rape King (18+)

Rape King (18+) 0.1.2

Карточные сражения, риск и сила — победи, чтобы выжить и стать сильнее
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Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:54
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 573 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

R-King — это коллекционная карточная игра с элементами приключения и стратегии, где игроку предстоит выстраивать тактику, использовать сильнейшие комбинации и отражать волны атак противников. В роли главного героя ты сражаешься не только за выживание, но и за рост силы, опыта и влияния в мире, где каждый бой делает тебя сильнее.


В твоём распоряжении — сотни уникальных карт, персонажи с разными навыками и огромный простор для экспериментов. Пошаговая механика боёв требует продуманных решений, а привлекательное визуальное оформление и разнообразие режимов делают каждую сессию увлекательной. Эта игра подойдёт поклонникам тактических CCG и тем, кто ищет глубокую механику с элементами прогрессии.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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