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Class Pet (18+)

Class Pet (18+) 0.1.4.3

Выиграй конкурс и получи билет в будущее — или останься ни с чем
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Версия:
0.1.4.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:47
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 272 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Class Pet — это визуальный роман с элементами драмы и интриги, в котором ты сыграешь за амбициозную студентку, поступившую в элитное образовательное учреждение. Здесь каждый шаг важен: от построения отношений до участия в соревнованиях, которые влияют на будущее. Главная героиня мечтает о внушительном гранте, который выдаётся лучшим выпускникам, но неожиданно узнаёт, что его получение связано с участием в необычном традиционном ритуале.


Игроку предстоит помочь ей адаптироваться к новым условиям, преодолеть соперников, завоевать доверие наставников и доказать, что она достойна финального приза. Делая выборы, вы формируете её репутацию, влияете на отношения с другими студентами и открываете альтернативные сюжетные пути. Победа в этом учреждении — не просто вопрос знаний, а испытание характера.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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