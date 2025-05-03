Описание

Class Pet — это визуальный роман с элементами драмы и интриги, в котором ты сыграешь за амбициозную студентку, поступившую в элитное образовательное учреждение. Здесь каждый шаг важен: от построения отношений до участия в соревнованиях, которые влияют на будущее. Главная героиня мечтает о внушительном гранте, который выдаётся лучшим выпускникам, но неожиданно узнаёт, что его получение связано с участием в необычном традиционном ритуале.





Игроку предстоит помочь ей адаптироваться к новым условиям, преодолеть соперников, завоевать доверие наставников и доказать, что она достойна финального приза. Делая выборы, вы формируете её репутацию, влияете на отношения с другими студентами и открываете альтернативные сюжетные пути. Победа в этом учреждении — не просто вопрос знаний, а испытание характера.