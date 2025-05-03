Class Pet (18+) 0.1.4.3
Выиграй конкурс и получи билет в будущее — или останься ни с чем
Class Pet — это визуальный роман с элементами драмы и интриги, в котором ты сыграешь за амбициозную студентку, поступившую в элитное образовательное учреждение. Здесь каждый шаг важен: от построения отношений до участия в соревнованиях, которые влияют на будущее. Главная героиня мечтает о внушительном гранте, который выдаётся лучшим выпускникам, но неожиданно узнаёт, что его получение связано с участием в необычном традиционном ритуале.
Игроку предстоит помочь ей адаптироваться к новым условиям, преодолеть соперников, завоевать доверие наставников и доказать, что она достойна финального приза. Делая выборы, вы формируете её репутацию, влияете на отношения с другими студентами и открываете альтернативные сюжетные пути. Победа в этом учреждении — не просто вопрос знаний, а испытание характера.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.