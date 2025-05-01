The Beautyfield (18+) 0.1
Исследуй деревенскую жизнь и строй отношения в интерактивной истории
The Beautyfield — это визуальный роман с элементами симуляции, где ты играешь за молодого парня, переехавшего к дедушке в тихий и живописный городок. Здесь ты знакомишься с новыми соседями, общаешься с друзьями детства и находишь себя в центре множества личных историй и интриг. Каждые пять минут — новый диалог, выбор и поворот в отношениях.
Игра предлагает открытый сценарий, свободу в выборе партнёров, возможность влиять на развитие событий и отношения между персонажами. Beautyfield подойдёт тем, кто ищет расслабленную атмосферу, романтические линии и жизнь в небольшом городке, полной возможностей для общения и построения близких связей.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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