Описание

The Beautyfield — это визуальный роман с элементами симуляции, где ты играешь за молодого парня, переехавшего к дедушке в тихий и живописный городок. Здесь ты знакомишься с новыми соседями, общаешься с друзьями детства и находишь себя в центре множества личных историй и интриг. Каждые пять минут — новый диалог, выбор и поворот в отношениях.





Игра предлагает открытый сценарий, свободу в выборе партнёров, возможность влиять на развитие событий и отношения между персонажами. Beautyfield подойдёт тем, кто ищет расслабленную атмосферу, романтические линии и жизнь в небольшом городке, полной возможностей для общения и построения близких связей.