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The Beautyfield (18+)

The Beautyfield (18+) 0.1

Исследуй деревенскую жизнь и строй отношения в интерактивной истории
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 477 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

The Beautyfield — это визуальный роман с элементами симуляции, где ты играешь за молодого парня, переехавшего к дедушке в тихий и живописный городок. Здесь ты знакомишься с новыми соседями, общаешься с друзьями детства и находишь себя в центре множества личных историй и интриг. Каждые пять минут — новый диалог, выбор и поворот в отношениях.


Игра предлагает открытый сценарий, свободу в выборе партнёров, возможность влиять на развитие событий и отношения между персонажами. Beautyfield подойдёт тем, кто ищет расслабленную атмосферу, романтические линии и жизнь в небольшом городке, полной возможностей для общения и построения близких связей.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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