android-1.ru / Игры / Эротические игры / King of Stormhill (18+)
King of Stormhill (18+)

King of Stormhill (18+) 0.2b

Стань наследником, готовым взять власть в свои руки на улицах Штормхилла
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.2b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:34
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 417 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

King of Stormhill — это визуальный роман 18+ с элементами выбора и сюжета о молодом наследнике, стремящемся вырваться из-под контроля отца и создать собственную империю. В мире власти, улиц и соблазнов ты формируешь свою команду, завоёвываешь доверие союзников и принимаешь решения, которые меняют не только твой путь, но и судьбу всего города. Каждые пять минут — новый выбор, союз или интрига.


В игре присутствуют взаимоотношения с героинями, возможность настроить границы интимного контента, политические и уличные столкновения, а также прокачка влияния главного героя. King of Stormhill подойдёт тем, кто ищет зрелую историю с контролем над сюжетом, интригами, элементами романтики и борьбой за личную свободу в жестоком мире власти.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать King of Stormhill (18+) v0.2b MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать King of Stormhill (18+) 417 Мб Ссылка 2 417 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
What Remains: Migizi (18+)
What Remains: Migizi (18+)
Version: 0.2
Awkward Awakenings (18+)
Awkward Awakenings (18+)
Version: 0.10
Occultus: The Craving (18+)
Occultus: The Craving (18+)
Version: Chapter 1 R1
Bella (18+)
Bella (18+)
Version: Ep.0.1
This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me (18+)
This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me (18+)
Version: 2024-09-06
Fuck King (18+)
Fuck King (18+)
Version: 0.1.2
Regret Island (18+)
Regret Island (18+)
Version: 0.2.12.0
Path to Lust (18+)
Path to Lust (18+)
Version: 0.1

Отзывы о King of Stormhill (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив