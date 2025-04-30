King of Stormhill (18+) 0.2b
Стань наследником, готовым взять власть в свои руки на улицах Штормхилла
King of Stormhill — это визуальный роман 18+ с элементами выбора и сюжета о молодом наследнике, стремящемся вырваться из-под контроля отца и создать собственную империю. В мире власти, улиц и соблазнов ты формируешь свою команду, завоёвываешь доверие союзников и принимаешь решения, которые меняют не только твой путь, но и судьбу всего города. Каждые пять минут — новый выбор, союз или интрига.
В игре присутствуют взаимоотношения с героинями, возможность настроить границы интимного контента, политические и уличные столкновения, а также прокачка влияния главного героя. King of Stormhill подойдёт тем, кто ищет зрелую историю с контролем над сюжетом, интригами, элементами романтики и борьбой за личную свободу в жестоком мире власти.
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