Описание

King of Stormhill — это визуальный роман 18+ с элементами выбора и сюжета о молодом наследнике, стремящемся вырваться из-под контроля отца и создать собственную империю. В мире власти, улиц и соблазнов ты формируешь свою команду, завоёвываешь доверие союзников и принимаешь решения, которые меняют не только твой путь, но и судьбу всего города. Каждые пять минут — новый выбор, союз или интрига.





В игре присутствуют взаимоотношения с героинями, возможность настроить границы интимного контента, политические и уличные столкновения, а также прокачка влияния главного героя. King of Stormhill подойдёт тем, кто ищет зрелую историю с контролем над сюжетом, интригами, элементами романтики и борьбой за личную свободу в жестоком мире власти.