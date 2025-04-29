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Fuck King (18+)

Fuck King (18+) 0.1.2

Побеждай в карточных сражениях и завоёвывай признание красавиц
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Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 573 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Fuck King — это карточная игра для взрослых с элементами фэнтези, где ты сражаешься с харизматичными героинями в магических дуэлях. Каждые пять минут — новый поединок, тактический выбор карт и шанс доказать своё мастерство, чтобы добиться успеха и расположения девушек.


Игра предлагает стратегические битвы, коллекцию персонажей и прокачку навыков, где победа зависит от правильной комбинации колоды и принятия решений. Работает офлайн, подходит для коротких сессий и предлагает расслабляющий геймплей с лёгким флиртом. Если любишь карточные тактики и атмосферу взрослого фэнтези — тебя точно ждёт успех на этом необычном пути.


Информация о модах

v0.1.2
Новый контент:
– Открыт класс самообороны
– Постройте колоду для участия в случайных боях
– Награды за улучшение карт без развратного контекста и многое другое
– 3 новые девушки и 6 новых сцен

Исправления и изменения:
– Добавлена возможность сбрасывать карты в начальной руке
– Убрана возможность откатывать действия после начала боя
– Добавлена кнопка пропуска времени на карте
– Мелкие исправления багов

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Игра входит в подборки:
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Скачать Fuck King (18+) v0.1.2 MOD APK

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Скачать Fuck King (18+) 573 Мб Ссылка 2 573 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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