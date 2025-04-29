Fuck King (18+) 0.1.2
Побеждай в карточных сражениях и завоёвывай признание красавиц
Fuck King — это карточная игра для взрослых с элементами фэнтези, где ты сражаешься с харизматичными героинями в магических дуэлях. Каждые пять минут — новый поединок, тактический выбор карт и шанс доказать своё мастерство, чтобы добиться успеха и расположения девушек.
Игра предлагает стратегические битвы, коллекцию персонажей и прокачку навыков, где победа зависит от правильной комбинации колоды и принятия решений. Работает офлайн, подходит для коротких сессий и предлагает расслабляющий геймплей с лёгким флиртом. Если любишь карточные тактики и атмосферу взрослого фэнтези — тебя точно ждёт успех на этом необычном пути.
v0.1.2
Новый контент:
– Открыт класс самообороны
– Постройте колоду для участия в случайных боях
– Награды за улучшение карт без развратного контекста и многое другое
– 3 новые девушки и 6 новых сцен
Исправления и изменения:
– Добавлена возможность сбрасывать карты в начальной руке
– Убрана возможность откатывать действия после начала боя
– Добавлена кнопка пропуска времени на карте
– Мелкие исправления багов
Скачать Fuck King (18+) v0.1.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.