Описание

Falling Apart — это визуальный роман о зомби-апокалипсисе, где ты играешь за обычного человека, внезапно оказавшегося в самом центре катастрофы. Каждые пять минут — выбор, паника, поиски выхода. Всё начинается с похода за телефоном, но превращается в борьбу за жизнь, когда ты становишься свидетелем первых атак прямо у себя под окнами. Напряжение нарастает с каждым шагом.





Игра предлагает кинематографичную подачу, сильную атмосферу, интерактивные диалоги и цепкий ритм. Это первая бесплатная глава, закладывающая фундамент для дальнейшего развития истории — с новыми персонажами, моральными дилеммами и последствиями каждого выбора. Подходит для офлайн-игры и всех, кто ценит сюжетный хоррор, где монстры снаружи ничем не страшнее паники внутри.