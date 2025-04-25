Falling Apart (18+) Chapter 1
Один обычный вечер, один забытый телефон — и мир рушится в зомби-хаос
Falling Apart — это визуальный роман о зомби-апокалипсисе, где ты играешь за обычного человека, внезапно оказавшегося в самом центре катастрофы. Каждые пять минут — выбор, паника, поиски выхода. Всё начинается с похода за телефоном, но превращается в борьбу за жизнь, когда ты становишься свидетелем первых атак прямо у себя под окнами. Напряжение нарастает с каждым шагом.
Игра предлагает кинематографичную подачу, сильную атмосферу, интерактивные диалоги и цепкий ритм. Это первая бесплатная глава, закладывающая фундамент для дальнейшего развития истории — с новыми персонажами, моральными дилеммами и последствиями каждого выбора. Подходит для офлайн-игры и всех, кто ценит сюжетный хоррор, где монстры снаружи ничем не страшнее паники внутри.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
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