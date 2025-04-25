android-1.ru / Игры / Эротические игры / Falling Apart (18+)
Falling Apart (18+)

Falling Apart (18+) Chapter 1

Один обычный вечер, один забытый телефон — и мир рушится в зомби-хаос
1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:18
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
114
Скриншоты
Описание

Falling Apart — это визуальный роман о зомби-апокалипсисе, где ты играешь за обычного человека, внезапно оказавшегося в самом центре катастрофы. Каждые пять минут — выбор, паника, поиски выхода. Всё начинается с похода за телефоном, но превращается в борьбу за жизнь, когда ты становишься свидетелем первых атак прямо у себя под окнами. Напряжение нарастает с каждым шагом.


Игра предлагает кинематографичную подачу, сильную атмосферу, интерактивные диалоги и цепкий ритм. Это первая бесплатная глава, закладывающая фундамент для дальнейшего развития истории — с новыми персонажами, моральными дилеммами и последствиями каждого выбора. Подходит для офлайн-игры и всех, кто ценит сюжетный хоррор, где монстры снаружи ничем не страшнее паники внутри.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Falling Apart (18+) vChapter 1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Falling Apart (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
The Harem Garage (18+)
The Harem Garage (18+)
Version: 0.18
Corrupted Key (18+)
Corrupted Key (18+)
Version: 0.01
Through the Lens (18+)
Through the Lens (18+)
Version: 0.10
Blood Ties (18+)
Blood Ties (18+)
Version: 0.1.0 Alpha
Demon Lord Karin-chan RPG (Мод меню)
Demon Lord Karin-chan RPG (Мод меню)
Version: 1.2.1
I Love Your Wife (18+)
I Love Your Wife (18+)
Version: 0.15
Bloom Again (18+)
Bloom Again (18+)
Version: 0.1
Girls and Blocks (18+)
Girls and Blocks (18+)
Version: 1.2.36

Отзывы о Falling Apart (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив