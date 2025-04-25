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Corrupted Key (18+)

Corrupted Key (18+) 0.01

Вернись домой, открой дверь — и пойми, что всё уже не так, как раньше
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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:40
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Corrupted Key — это визуальный роман с элементами психологической драмы и выбора. Ты играешь за героя, который возвращается домой после долгой поездки, надеясь на тёплую встречу с девушкой Ви. Но каждые пять минут вместо уюта — намёки, недосказанность и странные предложения, которые заставляют сомневаться: можно ли ей доверять, и кто здесь на самом деле играет главную роль?


Игра предлагает нелинейный сюжет, где твои решения открывают новые сцены и меняют отношение персонажей. Ви — не та, кем кажется, и ты постепенно понимаешь, что попал в игру, которую не начинал. Поддерживается офлайн, рассчитана на взрослую аудиторию и подойдёт тем, кто любит интригу, личную драму и сценарии, где не всё сказано прямо. Откроешь ли ты ключ к правде — или сам станешь частью чужой игры?


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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