Описание

Corrupted Key — это визуальный роман с элементами психологической драмы и выбора. Ты играешь за героя, который возвращается домой после долгой поездки, надеясь на тёплую встречу с девушкой Ви. Но каждые пять минут вместо уюта — намёки, недосказанность и странные предложения, которые заставляют сомневаться: можно ли ей доверять, и кто здесь на самом деле играет главную роль?





Игра предлагает нелинейный сюжет, где твои решения открывают новые сцены и меняют отношение персонажей. Ви — не та, кем кажется, и ты постепенно понимаешь, что попал в игру, которую не начинал. Поддерживается офлайн, рассчитана на взрослую аудиторию и подойдёт тем, кто любит интригу, личную драму и сценарии, где не всё сказано прямо. Откроешь ли ты ключ к правде — или сам станешь частью чужой игры?