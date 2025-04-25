Corrupted Key (18+) 0.01
Вернись домой, открой дверь — и пойми, что всё уже не так, как раньше
Corrupted Key — это визуальный роман с элементами психологической драмы и выбора. Ты играешь за героя, который возвращается домой после долгой поездки, надеясь на тёплую встречу с девушкой Ви. Но каждые пять минут вместо уюта — намёки, недосказанность и странные предложения, которые заставляют сомневаться: можно ли ей доверять, и кто здесь на самом деле играет главную роль?
Игра предлагает нелинейный сюжет, где твои решения открывают новые сцены и меняют отношение персонажей. Ви — не та, кем кажется, и ты постепенно понимаешь, что попал в игру, которую не начинал. Поддерживается офлайн, рассчитана на взрослую аудиторию и подойдёт тем, кто любит интригу, личную драму и сценарии, где не всё сказано прямо. Откроешь ли ты ключ к правде — или сам станешь частью чужой игры?
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Установка
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.