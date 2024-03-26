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Exilium – Breeding Empire (18+)

Exilium – Breeding Empire (18+) 0.1.9.1 Patreon

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Версия:
0.1.9.1 Patreon
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 796
Скриншоты
Описание

Exilium: Breeding Empire представляет собой захватывающую стратегическую игру для взрослых, где каждое ваше решение имеет значение. Расположенная в мрачном инопланетном мире, полном тайн и опасностей, эта игра вызовет вас настоящей битвой за выживание. Управление ресурсами, строительство баз и размещение рабочих — лишь вершина айсберга в сложности задач, которые вас ждут. Вы будете в центре управления разнообразной группой выживших, стараясь не только сохранить жизнь колонии, но и обеспечить ее процветание в суровых условиях неизведанного мира. 


Ваш интеллект и стратегическое мышление будут поставлены на испытание, поскольку каждый ваш выбор будет иметь далеко идущие последствия для вашей империи. Подготовьтесь к погружению в глубокий и многослойный игровой процесс, где каждое решение может привести к неожиданным результатам. Отправляйтесь в путешествие, где стратегия, выживание и неизведанные опасности переплетаются в уникальном и захватывающем опыте.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Exilium – Breeding Empire (18+) v0.1.9.1 Patreon MOD APK

Скачать Exilium – Breeding Empire (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии Exilium – Breeding Empire (18+)
Version 1.8.5 Version TG 1.8.5


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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