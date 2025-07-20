Описание

Distortion — мрачный визуальный роман с элементами психологической драмы и саспенса. После трагического несчастного случая с её матерью, главная героиня оказывается в состоянии, где границы между сном, смертью и реальностью начинают стираться. Она бродит в сюрреалистичном лимбе, сталкиваясь с людьми, тенями и отголосками прошлого. Мир вокруг ведёт себя странно. А может быть, это не мир, а она сама?





Каждая сцена, каждая деталь окружения раскрывает очередной фрагмент её истории. Ты не просто наблюдаешь — ты слушаешь, погружаешься в её внутренний монолог, в искажённую реальность, наполненную символами и двойным дном. Разгадать правду — значит пройти сквозь себя. Но готов ли ты услышать то, что она хочет (или боится) рассказать? Эта история не просто про потерю — она про поиски целостности в искаженном отражении.