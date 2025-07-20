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Distortion (18+)

Distortion (18+) vDemo

Потерянная между мирами и реальностями она ищет правду о себе

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Версия:
Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Distortion — мрачный визуальный роман с элементами психологической драмы и саспенса. После трагического несчастного случая с её матерью, главная героиня оказывается в состоянии, где границы между сном, смертью и реальностью начинают стираться. Она бродит в сюрреалистичном лимбе, сталкиваясь с людьми, тенями и отголосками прошлого. Мир вокруг ведёт себя странно. А может быть, это не мир, а она сама?


Каждая сцена, каждая деталь окружения раскрывает очередной фрагмент её истории. Ты не просто наблюдаешь — ты слушаешь, погружаешься в её внутренний монолог, в искажённую реальность, наполненную символами и двойным дном. Разгадать правду — значит пройти сквозь себя. Но готов ли ты услышать то, что она хочет (или боится) рассказать? Эта история не просто про потерю — она про поиски целостности в искаженном отражении.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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