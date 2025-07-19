Описание

MILF Obsession — это откровенный и ироничный визуальный роман о том, как одна неудача в любви превращается в нечто гораздо более волнующее. Ты играешь за двадцатилетнюю девушку, которая после болезненного расставания устраивается в уютную кофейню, принадлежащую Кармен — эффектной и огненной разведёнке. Ожидалась скучная смена за стойкой... но вместо этого ты оказываешься втянута в вихрь флирта, намёков и интриг, где каждая встреча может закончиться чем-то гораздо более насыщенным, чем просто капучино.





По соседству с тобой живут самые разные женщины — зрелые, уверенные, соблазнительные. Постепенно ты замечаешь: внимание молодых парней ускользает, а вот взрослые дамы явно не прочь поиграть с тобой. У каждой героини — своя история, свой интерес и свои границы, которые тебе предстоит проверить. Насколько далеко ты готова зайти? И где проходит грань между новым началом и одержимостью, в которую легко можно провалиться с головой?