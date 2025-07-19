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MILF Obsession (18+)

MILF Obsession (18+) v0.1

Разбитое сердце, горячая работа и взрослые удовольствия в одной истории

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Вчера, 23:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

MILF Obsession — это откровенный и ироничный визуальный роман о том, как одна неудача в любви превращается в нечто гораздо более волнующее. Ты играешь за двадцатилетнюю девушку, которая после болезненного расставания устраивается в уютную кофейню, принадлежащую Кармен — эффектной и огненной разведёнке. Ожидалась скучная смена за стойкой... но вместо этого ты оказываешься втянута в вихрь флирта, намёков и интриг, где каждая встреча может закончиться чем-то гораздо более насыщенным, чем просто капучино.


По соседству с тобой живут самые разные женщины — зрелые, уверенные, соблазнительные. Постепенно ты замечаешь: внимание молодых парней ускользает, а вот взрослые дамы явно не прочь поиграть с тобой. У каждой героини — своя история, свой интерес и свои границы, которые тебе предстоит проверить. Насколько далеко ты готова зайти? И где проходит грань между новым началом и одержимостью, в которую легко можно провалиться с головой?


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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