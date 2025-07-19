MILF Obsession (18+) v0.1
Разбитое сердце, горячая работа и взрослые удовольствия в одной истории
MILF Obsession — это откровенный и ироничный визуальный роман о том, как одна неудача в любви превращается в нечто гораздо более волнующее. Ты играешь за двадцатилетнюю девушку, которая после болезненного расставания устраивается в уютную кофейню, принадлежащую Кармен — эффектной и огненной разведёнке. Ожидалась скучная смена за стойкой... но вместо этого ты оказываешься втянута в вихрь флирта, намёков и интриг, где каждая встреча может закончиться чем-то гораздо более насыщенным, чем просто капучино.
По соседству с тобой живут самые разные женщины — зрелые, уверенные, соблазнительные. Постепенно ты замечаешь: внимание молодых парней ускользает, а вот взрослые дамы явно не прочь поиграть с тобой. У каждой героини — своя история, свой интерес и свои границы, которые тебе предстоит проверить. Насколько далеко ты готова зайти? И где проходит грань между новым началом и одержимостью, в которую легко можно провалиться с головой?
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.