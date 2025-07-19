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No Saints Among Us Kiss The Knife (18+)

No Saints Among Us Kiss The Knife (18+) v0.1

Желание и тайны переплетаются в смертельно опасной психологической игре

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Вчера, 23:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

No Saints Among Us: Kiss The Knife — это визуальный роман в жанре драматического триллера 18+, где ты берёшь под контроль жизнь студентки Ланы. Она наивна, но умна. Чиста сердцем, но полна сомнений. Неожиданно оказавшись в мире, где каждый скрывает что-то тёмное, героиня оказывается втянутой в вихрь соблазнов, манипуляций и психологического контроля. Здесь нет святых — только выжившие.


История полна моральных серых зон, опасных соблазнов и тяжёлых решений. Любопытство перерастает в зависимость, а уязвимость становится инструментом власти. Атмосфера нарастает с каждым выбором, а границы между правдой и вымыслом размываются. От того, как ты поведёшь Лану, будет зависеть, потеряет ли она себя или научится управлять теми, кто когда-то держал её в тени. Погрузись в напряжённую, провокационную и эмоционально насыщенную историю, где чувства опасны, а ошибки необратимы.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

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