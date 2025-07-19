No Saints Among Us Kiss The Knife (18+) v0.1
Желание и тайны переплетаются в смертельно опасной психологической игре
No Saints Among Us: Kiss The Knife — это визуальный роман в жанре драматического триллера 18+, где ты берёшь под контроль жизнь студентки Ланы. Она наивна, но умна. Чиста сердцем, но полна сомнений. Неожиданно оказавшись в мире, где каждый скрывает что-то тёмное, героиня оказывается втянутой в вихрь соблазнов, манипуляций и психологического контроля. Здесь нет святых — только выжившие.
История полна моральных серых зон, опасных соблазнов и тяжёлых решений. Любопытство перерастает в зависимость, а уязвимость становится инструментом власти. Атмосфера нарастает с каждым выбором, а границы между правдой и вымыслом размываются. От того, как ты поведёшь Лану, будет зависеть, потеряет ли она себя или научится управлять теми, кто когда-то держал её в тени. Погрузись в напряжённую, провокационную и эмоционально насыщенную историю, где чувства опасны, а ошибки необратимы.
Полная версия
Скачать No Saints Among Us Kiss The Knife (18+) v0.1 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.