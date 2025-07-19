Описание

No Saints Among Us: Kiss The Knife — это визуальный роман в жанре драматического триллера 18+, где ты берёшь под контроль жизнь студентки Ланы. Она наивна, но умна. Чиста сердцем, но полна сомнений. Неожиданно оказавшись в мире, где каждый скрывает что-то тёмное, героиня оказывается втянутой в вихрь соблазнов, манипуляций и психологического контроля. Здесь нет святых — только выжившие.





История полна моральных серых зон, опасных соблазнов и тяжёлых решений. Любопытство перерастает в зависимость, а уязвимость становится инструментом власти. Атмосфера нарастает с каждым выбором, а границы между правдой и вымыслом размываются. От того, как ты поведёшь Лану, будет зависеть, потеряет ли она себя или научится управлять теми, кто когда-то держал её в тени. Погрузись в напряжённую, провокационную и эмоционально насыщенную историю, где чувства опасны, а ошибки необратимы.