Описание

Chronicles of Kartoba — визуальный роман в жанре тёмного фэнтези с акцентом на драму, интриги и романтические связи. Ты играешь за юношу, чья обычная жизнь рушится после пробуждения вампирской крови, скрытой в его жилах. Неожиданно оказавшись втянутым в жестокий мир древних кланов и политических интриг, ты должен не просто выжить, а найти своё место среди тех, кто давно считал тебя мёртвым и бесправным.





Придётся выбирать союзников, собирать личный гарем, разгадывать тайны прошлого и укреплять свою власть. Каждый выбор открывает новые сцены, усиливает влияние или, наоборот, приводит к вражде. Интриги, ритуалы, скрытые договоры — всё это подано в изысканном визуальном стиле. Хочешь ли ты стать хитрым дипломатом, властным правителем или роковым любовником — решаешь ты. Обрети силу, раскрой наследие и докажи, что ты не призрак прошлого, а хозяин нового порядка.