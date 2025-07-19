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Chronicles of Kartoba (18+)

Chronicles of Kartoba (18+) v0.01

Скрытая кровь, древние союзы и путь к власти во тьме

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Версия:
0.01
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Вчера, 22:54
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 528 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Описание

Chronicles of Kartoba — визуальный роман в жанре тёмного фэнтези с акцентом на драму, интриги и романтические связи. Ты играешь за юношу, чья обычная жизнь рушится после пробуждения вампирской крови, скрытой в его жилах. Неожиданно оказавшись втянутым в жестокий мир древних кланов и политических интриг, ты должен не просто выжить, а найти своё место среди тех, кто давно считал тебя мёртвым и бесправным.


Придётся выбирать союзников, собирать личный гарем, разгадывать тайны прошлого и укреплять свою власть. Каждый выбор открывает новые сцены, усиливает влияние или, наоборот, приводит к вражде. Интриги, ритуалы, скрытые договоры — всё это подано в изысканном визуальном стиле. Хочешь ли ты стать хитрым дипломатом, властным правителем или роковым любовником — решаешь ты. Обрети силу, раскрой наследие и докажи, что ты не призрак прошлого, а хозяин нового порядка.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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