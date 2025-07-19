Описание

Aperture — визуальный роман 18+ с яркой аниме-рисовкой, фиксированным сценарием и кинематографичным повествованием. История раскрывается без возможности выбора — но именно это позволяет ей сохранить плотную драматургию и глубокое раскрытие характеров. Ты играешь за юношу, переведённого в новую школу после исключения, где одна случайность запускает цепь событий, которая уже не отпустит.





Разбив фотоаппарат президента фотоклуба, герой пытается искупить вину, вовлекаясь в подготовку к конкурсу. Это не просто квест о фотографии — это эмоциональное путешествие, где каждый кадр наполняется напряжением, личными тайнами и неосознанными чувствами. Красивая рисовка вкупе с романтичным и зрелым сюжетом создаёт историю, которую хочется досмотреть до конца. Даже если ты не выбираешь путь — ты обязательно почувствуешь его.