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Aperture (18+)

Aperture (18+) vCh.1

Неловкий момент, который изменил всё — и втянул в мир чувств и теней

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Версия:
Ch.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:48
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 712 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
119
Описание

Aperture — визуальный роман 18+ с яркой аниме-рисовкой, фиксированным сценарием и кинематографичным повествованием. История раскрывается без возможности выбора — но именно это позволяет ей сохранить плотную драматургию и глубокое раскрытие характеров. Ты играешь за юношу, переведённого в новую школу после исключения, где одна случайность запускает цепь событий, которая уже не отпустит.


Разбив фотоаппарат президента фотоклуба, герой пытается искупить вину, вовлекаясь в подготовку к конкурсу. Это не просто квест о фотографии — это эмоциональное путешествие, где каждый кадр наполняется напряжением, личными тайнами и неосознанными чувствами. Красивая рисовка вкупе с романтичным и зрелым сюжетом создаёт историю, которую хочется досмотреть до конца. Даже если ты не выбираешь путь — ты обязательно почувствуешь его.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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