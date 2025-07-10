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Stuck at Home (18+)

Stuck at Home (18+) v0.3.5o

35
9
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Версия:
0.3.5o
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:11
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
98 754
Описание

Stuck at Home — это видеоигра для взрослых с изюминкой: решения, которые вы принимаете, направят жизнь главного героя в совершенно другое русло. Эта игра с нарисованной от руки графикой отправит вас в эмоциональное путешествие, где вы поможете главному герою бороться с его черной полосой.


Готовы ли вы исследовать неожиданные повороты жизни? Хотите испытать реалистичность того, что происходит, когда кто-то застревает дома? Достаточно ли вы храбры, чтобы узнать, как судьба меняется в зависимости от вашего выбора? Тогда приготовьтесь погрузиться в Stuck at Home и узнать! Погрузитесь в эту захватывающую историю и возьмите в свои руки судьбу главного героя! Раскройте тайну их черной полосы и повлияйте на историю их жизни своими решениями. Сможете ли вы помочь им восстановить контроль?


Информация о модах

Полная версия

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Старые версии Stuck at Home (18+)
Version 0.3.0
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Stuck at Home (18+)


Комментарии (1)
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Гость Oliver
Гость Oliver 6 июня 2025 14:15
Тут есть кто живой?Когда обновление выйдет кто нибудь в курсе?
0
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