Stuck at Home — это видеоигра для взрослых с изюминкой: решения, которые вы принимаете, направят жизнь главного героя в совершенно другое русло. Эта игра с нарисованной от руки графикой отправит вас в эмоциональное путешествие, где вы поможете главному герою бороться с его черной полосой.
Готовы ли вы исследовать неожиданные повороты жизни? Хотите испытать реалистичность того, что происходит, когда кто-то застревает дома? Достаточно ли вы храбры, чтобы узнать, как судьба меняется в зависимости от вашего выбора? Тогда приготовьтесь погрузиться в Stuck at Home и узнать! Погрузитесь в эту захватывающую историю и возьмите в свои руки судьбу главного героя! Раскройте тайну их черной полосы и повлияйте на историю их жизни своими решениями. Сможете ли вы помочь им восстановить контроль?
Полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.