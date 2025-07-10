Описание

Stuck at Home — это видеоигра для взрослых с изюминкой: решения, которые вы принимаете, направят жизнь главного героя в совершенно другое русло. Эта игра с нарисованной от руки графикой отправит вас в эмоциональное путешествие, где вы поможете главному герою бороться с его черной полосой.





Готовы ли вы исследовать неожиданные повороты жизни? Хотите испытать реалистичность того, что происходит, когда кто-то застревает дома? Достаточно ли вы храбры, чтобы узнать, как судьба меняется в зависимости от вашего выбора? Тогда приготовьтесь погрузиться в Stuck at Home и узнать! Погрузитесь в эту захватывающую историю и возьмите в свои руки судьбу главного героя! Раскройте тайну их черной полосы и повлияйте на историю их жизни своими решениями. Сможете ли вы помочь им восстановить контроль?