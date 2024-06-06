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Defenestration (18+)

Defenestration (18+) 0.5c

16
5
Скачать (370 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.5c
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 370 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
16
Комментарии:
0
Просмотров:
22 900

Готовы испытать что-то из этого мира? Defenestration (18+) — визуальный проект, не похожий ни на какой другой, сочетающий в себе геймплейные особенности и механики, делающие прохождение невероятно привлекательным для тех, кто любит все нестандартное и необычное. К тому же от откровенного контента на протяжении всех событий невозможно будет отвести взгляд.


Возьмите под свой контроль путешествие молодой девушки, пока она ищет своего брата-близнеца среди безумных и, казалось бы, невыполнимых задач. Будьте готовы к интенсивным исследованиям и раскрытию секретов, которые делают этот проход таким уникальным. Ставки высоки в этой привлекательной игре, полной неожиданностей и захватывающих открытий.


Погрузитесь в этот запутанный мир, где границы раздвигаются с каждым шагом в вашем путешествии. Раскройте его секреты, решая головоломки, испытания и многое другое, чтобы дойти до конца!


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

Скачать Defenestration (18+) 0.5c взлом

Скачать Defenestration (18+)
370 Мб
Ссылка 2
370 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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