Готовы испытать что-то из этого мира? Defenestration (18+) — визуальный проект, не похожий ни на какой другой, сочетающий в себе геймплейные особенности и механики, делающие прохождение невероятно привлекательным для тех, кто любит все нестандартное и необычное. К тому же от откровенного контента на протяжении всех событий невозможно будет отвести взгляд.





Возьмите под свой контроль путешествие молодой девушки, пока она ищет своего брата-близнеца среди безумных и, казалось бы, невыполнимых задач. Будьте готовы к интенсивным исследованиям и раскрытию секретов, которые делают этот проход таким уникальным. Ставки высоки в этой привлекательной игре, полной неожиданностей и захватывающих открытий.





Погрузитесь в этот запутанный мир, где границы раздвигаются с каждым шагом в вашем путешествии. Раскройте его секреты, решая головоломки, испытания и многое другое, чтобы дойти до конца!