Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 17:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 2.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 260
Описание
Rising Bliss (18+) - Играйте за парня, оказавшегося в центре игры в кошки-мышки между обществом, чиновниками и афродизиаком, который мешает ему когда-либо быть настолько удовлетворенным, что он даже не знает, чего хочет. Будьте смелыми, рискуйте и влюбитесь в самую опасную женщину всех времен!
Захватывающий опыт, не похожий ни на что, во что вы играли раньше. Решайте головоломки и проливайте свет на тьму — какой бы ни была ваша роль. Никогда раньше игра не имела такого впечатляющего количества повторных игр по такой низкой цене. Вы будете очарованы интригующей историей, которая будет меняться в зависимости от вашего выбора. Вам захочется вернуться еще!
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