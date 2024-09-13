Описание

Rising Bliss (18+) - Играйте за парня, оказавшегося в центре игры в кошки-мышки между обществом, чиновниками и афродизиаком, который мешает ему когда-либо быть настолько удовлетворенным, что он даже не знает, чего хочет. Будьте смелыми, рискуйте и влюбитесь в самую опасную женщину всех времен!





Захватывающий опыт, не похожий ни на что, во что вы играли раньше. Решайте головоломки и проливайте свет на тьму — какой бы ни была ваша роль. Никогда раньше игра не имела такого впечатляющего количества повторных игр по такой низкой цене. Вы будете очарованы интригующей историей, которая будет меняться в зависимости от вашего выбора. Вам захочется вернуться еще!