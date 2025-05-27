Once upon a time in Dream Town (18+) 0.2
Once upon a time in Dream Town (18+) - Визуальная новелла, в которой игроки получают историю девушки Элины, отличницы, чью стипендию почти полностью сократили. Что толкает барышню на поиски подработки. Один из вариантов, который она смогла найти, — занятия с парнем дома. Может быть, он поможет ей избавиться от проблем, которые ей доставила жизнь.
DreamTown — это визуальная новелла для взрослых об Элине, отличнице, которая лишается стипендии из-за финансового положения своей семьи.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.