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Once upon a time in Dream Town (18+)

Once upon a time in Dream Town (18+) 0.2

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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 17:25
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 915
Скриншоты
Описание

Once upon a time in Dream Town (18+) - Визуальная новелла, в которой игроки получают историю девушки Элины, отличницы, чью стипендию почти полностью сократили. Что толкает барышню на поиски подработки. Один из вариантов, который она смогла найти, — занятия с парнем дома. Может быть, он поможет ей избавиться от проблем, которые ей доставила жизнь.


DreamTown — это визуальная новелла для взрослых об Элине, отличнице, которая лишается стипендии из-за финансового положения своей семьи.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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