Описание

Once upon a time in Dream Town (18+) - Визуальная новелла, в которой игроки получают историю девушки Элины, отличницы, чью стипендию почти полностью сократили. Что толкает барышню на поиски подработки. Один из вариантов, который она смогла найти, — занятия с парнем дома. Может быть, он поможет ей избавиться от проблем, которые ей доставила жизнь.





DreamTown — это визуальная новелла для взрослых об Элине, отличнице, которая лишается стипендии из-за финансового положения своей семьи.