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New Horizon (18+)

New Horizon (18+) 0.2.1

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Версия:
0.2.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 440 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 503

New Horizon (18+) - Жизнь после трагедии может заставить вас делать некоторые дикие вещи. В New Horizon игроки получают возможность путешествовать по четырем разным временным линиям и узнавать, как разные решения меняют конец. Некоторые варианты переносят вас в прошлое, где вы можете пережить прошлые события и создать новые с новыми взаимодействиями и результатами. Другие отправляют вас в путешествие в будущее, которое может быть не таким ярким, как вы надеетесь, если ваш предыдущий выбор не был сделан тщательно.


Ничто не может вернуть потерянное время, но иногда в New Horizon это может быть не так. В игре есть интересная механика, которая позволяет игрокам удалять сегменты своего путешествия до появления «вы», давая тем, кто застрял в моментах, наполненных дилеммами, шанс взять на себя ответственность за свою историю и сделать что-то лучше, притворившись «вы». никогда не существовало.


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Полная версия

Скачать New Horizon (18+) 0.2.1 взлом

Скачать New Horizon (18+) 440 Мб Ссылка 2 440 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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