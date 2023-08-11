New Horizon (18+) - Жизнь после трагедии может заставить вас делать некоторые дикие вещи. В New Horizon игроки получают возможность путешествовать по четырем разным временным линиям и узнавать, как разные решения меняют конец. Некоторые варианты переносят вас в прошлое, где вы можете пережить прошлые события и создать новые с новыми взаимодействиями и результатами. Другие отправляют вас в путешествие в будущее, которое может быть не таким ярким, как вы надеетесь, если ваш предыдущий выбор не был сделан тщательно.





Ничто не может вернуть потерянное время, но иногда в New Horizon это может быть не так. В игре есть интересная механика, которая позволяет игрокам удалять сегменты своего путешествия до появления «вы», давая тем, кто застрял в моментах, наполненных дилеммами, шанс взять на себя ответственность за свою историю и сделать что-то лучше, притворившись «вы». никогда не существовало.