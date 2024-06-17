Perfect Housewife (18+) 2405
Версия:
2405
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Вчера, 18:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 820 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
23 273
Perfect Housewife (18+) - тот проект будет продолжаться для игроков 18+, вы можете принять участие и получить больше историй, как только он будет запущен. Это острый взгляд на то, как мы воспринимаем отношения и на что люди готовы пойти ради любви. Можешь ли ты любить кого-то, если он не любит тебя в ответ? Он ставит вопросы, на которые, возможно, никогда не будет ответа, поэтому он открывает диалог.
Визуальный проект для игроков старше 18 лет. Им предлагается понаблюдать за отношениями любящей супружеской пары, при этом они начинают замечать у мужа, что он все больше стремится к экспериментам.
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Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
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