Perfect Housewife (18+) - тот проект будет продолжаться для игроков 18+, вы можете принять участие и получить больше историй, как только он будет запущен. Это острый взгляд на то, как мы воспринимаем отношения и на что люди готовы пойти ради любви. Можешь ли ты любить кого-то, если он не любит тебя в ответ? Он ставит вопросы, на которые, возможно, никогда не будет ответа, поэтому он открывает диалог.





Визуальный проект для игроков старше 18 лет. Им предлагается понаблюдать за отношениями любящей супружеской пары, при этом они начинают замечать у мужа, что он все больше стремится к экспериментам.