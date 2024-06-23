Triple Ex — это визуальная новелла, сюжет которой разворачивается на протяжении многих часов игрового процесса. Сложный сюжет будет затягивать вас до тех пор, пока вы не закончите прямо перед рассветом, после чего ваше путешествие закончится, и вы сделаете свой выбор, что делать с богатым главным героем. Игра фокусируется на истории с темами социальной справедливости, которая заставляет аудиторию задуматься о своей собственной жизни и о том, ошибались ли они в своих решениях, как и он.





Вы видели, как растет жанр визуальных новелл, и пришло время запрыгнуть на подножку. Triple Ex — уникальная игра с великолепным повествованием от уникального разработчика новых игр. Это увлекательно, но также сексуально — и не только в смысле «это хорошая идея для взрослых»!