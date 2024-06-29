Color of My Sound (18+) - мы считаем, что взрослые игроки заслуживают большего. Мы считаем, что игры для взрослых не только нужны, но и могут предложить захватывающие игровые процессы и запоминающиеся истории. Присоединяйтесь к нашему проекту, чтобы помочь нам создать лучший визуальный роман!





Что получится, если смешать романтический научно-фантастический триллер с горячим героем? Взрослые геймеры заслуживают большего от своих игр. Присоединяйтесь к нашему проекту и помогите нам стать сенсацией визуальной новеллы!





В Color of My Sound мы хотим предложить что-то особенное для взрослых геймеров, которые хотят иметь возможность наслаждаться любимым делом, не подвергаясь цензуре или принуждению следовать программе, которая им не подходит. Мы хотим, чтобы вы могли играть в игру и жить в своем собственном мире фантазий без каких-либо ограничений.