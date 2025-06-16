Описание

The Cure for Madness (18+) - погрузитесь в мир Лавкрафта и Университета Аркхэм, где тайны таятся за каждым углом. Раскройте секреты таинственного культа и узнайте больше о его ужасных намерениях. Испытайте незабываемую историю в сочетании с захватывающими визуальными эффектами и пикантной составляющей в одной уникальной визуальной новелле.





Откройте для себя интригующую историю, полную неожиданных поворотов, захватывающих моментов и интригующих персонажей. Наслаждайтесь захватывающими визуальными эффектами с захватывающими дух художественными работами и леденящими кровь звуковыми эффектами. Протяни руку, чтобы узнать, какие тайны ждут в глубинах Университета Аркхэма!