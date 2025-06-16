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The Cure for Madness (18+)

The Cure for Madness (18+) Chapter 8

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Версия:
Chapter 8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:39
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 272 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 354
Скриншоты
Описание

The Cure for Madness (18+) - погрузитесь в мир Лавкрафта и Университета Аркхэм, где тайны таятся за каждым углом. Раскройте секреты таинственного культа и узнайте больше о его ужасных намерениях. Испытайте незабываемую историю в сочетании с захватывающими визуальными эффектами и пикантной составляющей в одной уникальной визуальной новелле.


Откройте для себя интригующую историю, полную неожиданных поворотов, захватывающих моментов и интригующих персонажей. Наслаждайтесь захватывающими визуальными эффектами с захватывающими дух художественными работами и леденящими кровь звуковыми эффектами. Протяни руку, чтобы узнать, какие тайны ждут в глубинах Университета Аркхэма!


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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