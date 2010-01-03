Описание

Camp Mourning Wood — уникальный проект, сочетающий в себе элементы визуальной новеллы и приключенческой игры. Погрузитесь в жизнь летнего лагеря и попытайтесь помочь трудным подросткам. Исследуйте окружающую среду, взаимодействуйте с персонажами, принимайте непростые решения и разгадывайте секреты лагеря. Это ваша работа, чтобы спасти этих юных леди от их проблем!





Откройте для себя новые истории, узнайте секреты прошлого каждого персонажа, разгадайте тайны и совершите удивительное путешествие, полное поворотов и поворотов. Camp Mourning Wood отправит вас в незабываемое приключение, полное захватывающих визуальных эффектов и захватывающего повествования. Раскройте правду об истории лагеря и узнайте скрытые истины о жизни каждого персонажа.