Описание

Harmony Haven — это интерактивная романтическая драма для взрослых, в которой ваши решения определяют судьбу отношений. Следите за историей пары, по умолчанию названной Кевином и Рейчел (или выберите свои имена), переехавшей в живописный городок, полный романтики, искушений и тайных желаний.





Каждый ваш выбор влияет на развитие сюжета — сохранит ли пара верность или поддастся страсти и новым увлечениям? Исследуйте скрытые чувства, преодолевайте испытания и открывайте неожиданные пути в этом жарком и эмоциональном приключении. Harmony Haven — это история любви, доверия и соблазна, которую вы создаёте сами. Начните своё путешествие уже сейчас и узнайте, куда приведут ваши решения!