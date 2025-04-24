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Harmony Haven (18+)

Harmony Haven (18+) 0.8.5

Любовь, искушения и выборы, меняющие судьбу
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Версия:
0.8.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:57
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 483 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 094
Скриншоты
Описание

Harmony Haven — это интерактивная романтическая драма для взрослых, в которой ваши решения определяют судьбу отношений. Следите за историей пары, по умолчанию названной Кевином и Рейчел (или выберите свои имена), переехавшей в живописный городок, полный романтики, искушений и тайных желаний.


Каждый ваш выбор влияет на развитие сюжета — сохранит ли пара верность или поддастся страсти и новым увлечениям? Исследуйте скрытые чувства, преодолевайте испытания и открывайте неожиданные пути в этом жарком и эмоциональном приключении. Harmony Haven — это история любви, доверия и соблазна, которую вы создаёте сами. Начните своё путешествие уже сейчас и узнайте, куда приведут ваши решения!


Информация о модах

Глава 1 v0.8.5

– Добавлено 350+ новых рендеров
– Всего теперь более 1060 рендеров
– Продолжено развитие сюжета первой главы
– Незначительные исправления интерфейса и языка

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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