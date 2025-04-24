Harmony Haven — это интерактивная романтическая драма для взрослых, в которой ваши решения определяют судьбу отношений. Следите за историей пары, по умолчанию названной Кевином и Рейчел (или выберите свои имена), переехавшей в живописный городок, полный романтики, искушений и тайных желаний.
Каждый ваш выбор влияет на развитие сюжета — сохранит ли пара верность или поддастся страсти и новым увлечениям? Исследуйте скрытые чувства, преодолевайте испытания и открывайте неожиданные пути в этом жарком и эмоциональном приключении. Harmony Haven — это история любви, доверия и соблазна, которую вы создаёте сами. Начните своё путешествие уже сейчас и узнайте, куда приведут ваши решения!
Глава 1 v0.8.5
– Добавлено 350+ новых рендеров
– Всего теперь более 1060 рендеров
– Продолжено развитие сюжета первой главы
– Незначительные исправления интерфейса и языка
Скачать Harmony Haven (18+) v0.8.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.