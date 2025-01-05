Описание

Sexdew City (18+) — это визуальный роман для взрослых с элементами симулятора жизни, предлагающий полную свободу выбора. Переезжая из скучной сельской местности в оживлённый город, вы получаете шанс строить отношения с множеством привлекательных женщин, раскрывать городские секреты и принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета.





Выбирайте свой путь — соблазняйте и занимайтесь сексом со всеми, кто вам понравится, или найдите единственную, с которой решите связать свою жизнь. Исследуйте город, управляйте финансами, платите за аренду и наслаждайтесь атмосферой свободы и интриг. Sexdew City (18+) предлагает увлекательный геймплей с множеством вариаций концовок и горячими сценами, которые заставят вернуться к игре снова и снова. Готовы начать свою новую жизнь? Добро пожаловать в Sexdew City!