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Waifu Academy (18+)

Waifu Academy (18+) v0.12.5

47
8
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Версия:
0.12.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56 468
Описание

Waifu Academy (18+) - пусть ваши фантазии воплотятся в жизнь! Откройте для себя эротические приключения Waifu Academy — игры с потрясающими визуальными эффектами и историей, которая заставит вас хотеть большего!


Приготовьтесь к захватывающей визуальной новелле, полной откровенного содержания и захватывающих поворотов сюжета. Следите за историей мести, пока главный герой отправляется на миссию, чтобы преподать всем злодеям урок, который они никогда не забудут. Наслаждайтесь красивой графикой, детализированным фоном и сложными персонажами с глубокими личностями.


Испытайте незабываемый визуальный роман в Waifu Academy, созданный с любовью, чтобы воплотить ваши фантазии в жизнь. Получайте удовольствие от увлекательных разговоров и захватывающих романтических сцен по пути. Погрузитесь в захватывающую историю, полную неожиданностей, поворотов и поворотов, которая будет держать вас в напряжении до самого конца!


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Waifu Academy (18+) v0.12.5 MOD APK

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MOD 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб Launcher 1.5 Гб Launcher (Ссылка 2) 1.5 Гб
Старые версии Waifu Academy (18+)
Version 0.11.0
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Waifu Academy (18+)


Комментарии (6)
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Гость ...
Гость ... 15 июня 2024 20:12
Sam, а можешь дать сайт где скачать игру с последним обновлением и на русском?
+4
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Sam
Sam 9 июня 2024 13:02
Странно что эта версия весит меньше чем 2 года назад 0.9,а на счёт русского уже давно есть перевод в свободном доступе
0
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Kls
Kls 11 апреля 2024 00:08
Игра вылетает сразу после входа
+4
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Demon vector
Demon vector 20 марта 2024 01:29
Кот, ну я скачивал игру но русский язык не добавили, где-то ещё я её видел на русском языке но не помню где или на каком сайте.
+2
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Кот
Кот 7 марта 2024 02:04
А русский язык есть?
0
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Qwerty
Qwerty 30 ноября 2023 21:18
Как русифицировать
+13
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