Версия:
1.8 Beta
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:57
Возраст:
Требуется места:
≈ 536 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 257
Описание
Her Heart’s Desire – Harem Ever After: Remake рассказывает историю писателя, который, наконец, продал свою книгу и смог позволить себе дом в пригороде. Жизнь обещала стать спокойной и размеренной: больше пространства, тишины и возможность сосредоточиться на себе. В возрасте 43 лет главный герой начинает новую главу своей жизни, надеясь на личное развитие и перемены.
Все меняется, когда молодая студентка колледжа отвечает на объявление о субаренде одной из свободных комнат. Она оказывается восемнадцатилетней блондинкой с собственными мечтами и стремлениями. Как ее арендодатель, главный герой видит в этом возможность помочь ей в поисках себя и поддержки в новой среде.
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