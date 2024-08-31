Описание

Her Heart’s Desire – Harem Ever After: Remake рассказывает историю писателя, который, наконец, продал свою книгу и смог позволить себе дом в пригороде. Жизнь обещала стать спокойной и размеренной: больше пространства, тишины и возможность сосредоточиться на себе. В возрасте 43 лет главный герой начинает новую главу своей жизни, надеясь на личное развитие и перемены.





Все меняется, когда молодая студентка колледжа отвечает на объявление о субаренде одной из свободных комнат. Она оказывается восемнадцатилетней блондинкой с собственными мечтами и стремлениями. Как ее арендодатель, главный герой видит в этом возможность помочь ей в поисках себя и поддержки в новой среде.