Версия:
0.71
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:08
Возраст:
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 426
Описание
Town of Magic (18+) - начните с одежды на спине и таинственной книги, которую можно прочитать только при свете полной луны. Используйте магию, чтобы сражаться с врагами, решать квесты и исследовать забытые земли.
Примите участие в удивительном приключении с другими игроками, которые являются новичками в игре, или заведите новых друзей, исследуя мир в качестве одного из жителей Агранора. Вы обнаружите, что постоянно хотите узнать больше об окружающем мире и своем персонаже!
Станьте достаточно сильным, чтобы призывать легендарных существ, таких как драконы, единороги и многих других! Сразитесь с любым злом, которое встанет на вашем пути, и станьте важной частью этого яркого мира.
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