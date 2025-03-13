Описание

Town of Magic (18+) - начните с одежды на спине и таинственной книги, которую можно прочитать только при свете полной луны. Используйте магию, чтобы сражаться с врагами, решать квесты и исследовать забытые земли.





Примите участие в удивительном приключении с другими игроками, которые являются новичками в игре, или заведите новых друзей, исследуя мир в качестве одного из жителей Агранора. Вы обнаружите, что постоянно хотите узнать больше об окружающем мире и своем персонаже!





Станьте достаточно сильным, чтобы призывать легендарных существ, таких как драконы, единороги и многих других! Сразитесь с любым злом, которое встанет на вашем пути, и станьте важной частью этого яркого мира.