Nephilim (18+) 0.4.3
Версия:
0.4.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:12
Возраст:
Требуется места:
≈ 792 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 198
Nephilim (18+) - В этой визуальной новелле вы отправитесь в обширное приключение, в котором главному герою предстоит принимать судьбоносные решения. Каждый выбор приведет к различным результатам, которые повлияют на историю и, в конечном счете, на путь главного героя. Вы управляете своим собственным путем, что отличает Nephilim от других игр с линейными сюжетными линиями.
Больше никогда не наскучит полноценная история с разветвленными путями — независимо от того, сколько раз вы играете. Захватывающие визуальные эффекты, точечный звук и целых 64 концовки (в 3 раза больше, чем в других играх) делают эту игру уникальной, которую вы не найдете больше нигде.
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