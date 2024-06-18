Nephilim (18+) - В этой визуальной новелле вы отправитесь в обширное приключение, в котором главному герою предстоит принимать судьбоносные решения. Каждый выбор приведет к различным результатам, которые повлияют на историю и, в конечном счете, на путь главного героя. Вы управляете своим собственным путем, что отличает Nephilim от других игр с линейными сюжетными линиями.





Больше никогда не наскучит полноценная история с разветвленными путями — независимо от того, сколько раз вы играете. Захватывающие визуальные эффекты, точечный звук и целых 64 концовки (в 3 раза больше, чем в других играх) делают эту игру уникальной, которую вы не найдете больше нигде.