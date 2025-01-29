Версия:
1.00.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 926
Описание
Действие игры происходит в момент, когда мир был захвачен страхом, медицинской катастрофой и прямой смертью; вам остается только гадать, есть ли еще надежда в мире за этими четырьмя стенами.
Now and Then — это интерактивная история, которая заставит вас глубоко задуматься и прочувствовать. Они взяли на себя задачу создать захватывающее повествование с высокой производственной ценностью, где игрок может выбрать свой собственный путь в истории, и каждое принятое вами решение будет иметь последствия.
Информация о модах
Полная версия
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Скачать Now and Then (18+) v1.00.0 MOD APK
Скачать Now and Then (18+) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб На Русском (0.26.0 Bugfix) 2 Гб На Русском (0.26.0 Bugfix) (Ссылка 2) 2 Гб RUS (TG) 2 Гб
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