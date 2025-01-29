Описание

Действие игры происходит в момент, когда мир был захвачен страхом, медицинской катастрофой и прямой смертью; вам остается только гадать, есть ли еще надежда в мире за этими четырьмя стенами.





Now and Then — это интерактивная история, которая заставит вас глубоко задуматься и прочувствовать. Они взяли на себя задачу создать захватывающее повествование с высокой производственной ценностью, где игрок может выбрать свой собственный путь в истории, и каждое принятое вами решение будет иметь последствия.