Версия:
0.10b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:46
Возраст:
Требуется места:
≈ 514 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17 758
Описание
Extra Credit (18+) - В этой увлекательной истории мужчина оказывается в роли опекуна своей приемной дочери, которая оказалась клоном.
В захватывающем сюжете этой истории мужчина стал опекуном своей приемной дочери, но обнаружил, что она является клоном. Вместе они проживают вместе со сводной младшей сестрой приемной дочери.
Мужчина, который неожиданно оказался в роли опекуна клонированной девочки, старается справиться с вызовами воспитания и создать гармоничные семейные отношения. В процессе они вместе исследуют свои корни, происхождение клонирования и учатся принимать друг друга такими, какие они есть.
Информация о модах
Полная версия
Показать полностью
Игра входит в подборки:
Скачать Extra Credit (18+) v0.10b MOD APK
Скачать Extra Credit (18+) Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer