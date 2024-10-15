Описание

Extra Credit (18+) - В этой увлекательной истории мужчина оказывается в роли опекуна своей приемной дочери, которая оказалась клоном.





В захватывающем сюжете этой истории мужчина стал опекуном своей приемной дочери, но обнаружил, что она является клоном. Вместе они проживают вместе со сводной младшей сестрой приемной дочери.





Мужчина, который неожиданно оказался в роли опекуна клонированной девочки, старается справиться с вызовами воспитания и создать гармоничные семейные отношения. В процессе они вместе исследуют свои корни, происхождение клонирования и учатся принимать друг друга такими, какие они есть.