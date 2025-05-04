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Terrene (18+)

Terrene (18+) 0.12

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Версия:
0.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 09:49
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 027
Скриншоты
Описание

Terrene (18+) - Вы вели обычную жизнь офисного работника с обычными ежедневными заботами. Однако, все изменилось, когда вы внезапно оказались в мире фантазий, о котором ничего не знали. В этом мире вам предстоит столкнуться с двумя могущественными королевами, которые стремятся разрушить всё вокруг.


Теперь ваша жизнь зависит от вашего стремления стать сильнее и более опытным. Вам необходимо развивать свои навыки, открывать новые способности и научиться использовать магию, чтобы помешать этим двум королевам в их зловещих планах. Вы отправитесь в опасное путешествие через прекрасные и опасные земли фантазийного мира, сталкиваясь с врагами и преодолевая препятствия на пути к спасению. Ваша цель не только выжить, но и спасти весь мир от разрушения.


Вы станете героем, который возвышается над своими обычными возможностями, чтобы противостоять двум могущественным королевам и спасти мир от их зловещих замыслов. Ваше путешествие будет полным испытаний, опасностей и возможностей для роста и преодоления самого себя. Готовьтесь к захватывающему приключению, где обычный человек становится необычным героем, и где судьба мира лежит в ваших руках.


Информация о модах

v0.12

– Завершена основная романтическая/сюжетная линия Леньи во 2 акте
– Добавлен сайд-аватар Рыси
– Добавлены образы в фартуке для аватаров Леньи и Лиры
– Добавлена девушка для Солдата Бро (Джоша)
– Добавлены новые внутренние аватары для Леньи, Лиры и Леноры (они переезжают к вам домой)
– Добавлены многочисленные CGI-сцены с Леней, Лирой, Ленорой и одна с Бронтом
– Добавлены сексуальные сцены с Леней, Лирой и Ленорой
– Добавлены сцены сексуального обучения с Леней, Лирой и Ленорой
– Добавлена новая локация: Новая деревня зверолюдей
– Добавлены душевые секс-сцены с Леней, Лирой и Ленорой
– Добавлены многочисленные секс-сцены в помещениях с Леней, Лирой и Ленорой
– Добавлен утренний минет от Леноры в одиночку (будильник)
– Добавлен двойной утренний минет от Леньи и Лиры
– Добавлен тройной утренний минет от Леньи, Лиры и Леноры
– Добавлена возможность менять, как Леня, Лира и Ленора к вам обращаются
– Добавлено около 30 000 слов
– Добавлено около 22 новых сцен с анимацией Live2D (в анимированной версии)

Исправления и прочее:
– Обновление до последней версии Ren’Py 8.3.6
– Добавлена возможность перехода к последнему контенту
– Исправлены различные ошибки
– Исправлены диалоги и грамматика

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Скачать Terrene (18+) v0.12 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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